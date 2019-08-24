السيارات، عالم مليء بالإبداع والروح والشغف الذي يصيب عاشقه بسهام الروعة في التصميم والأداء والسرعة، وهو ما يجعل الشركات والعلامات التجارية الرئدة في صناعة السيارات تدخل حروب المنافسات.

ومن بين تلك العلامات ما هو قديم يمتد لأكثر من 100 عام، مثلما حدث مع "بنتلي" التي احتفلت مؤخرا بمرور قرن على تأسيسها.

تعد العلامة التجارية البريطانية "بنتلي" واحدة من روائد صناعة السيارات وتسويق السيارات الفاخرة، والتي تأسست على يد والتر أوين بنتلي عام 1919 في بلدة كريكلوود شمال لندن، وتكتسب شهرة واسعة بداية من عام 1924، وحتى عام 1930، خاصة بعد فوزها بسباقات لومان لـ24 ساعة.

انهيار بورصة وول ستريت مع بداية عام 1931 تسبب في انخفاض الطلب كثيرا على سيارات "بنتلي موتورز"، ما أدى إلى عجز الشركة عن الإيفاء بالتزاماتها المالية فاشترتها رولز رويس في نهاية العام نفسه، ولكن خلال الحرب العالمية الثانية أنشأت رولز رويس بالتعاون مع الحكومة البريطانية مصنعاً لمحركات الطائرات العسكرية في بلدة كرو بعيداً عن قصف طائرات دول المحور، وبعد الحرب أصبح المصنع مخصصا لإنتاج السيارات، وفي عام 1973 اتخذته شركة "بنتلي" مقرًا لها بعدما تقدمت بطلب شرائه من الحكومة.

رولز تتجه للطائرات وبنتلي تنهار

اهتمت "رولز رويس" بصناعة الطائرات، في ظل انخفاض مبيعات "بنتلي" بشكل كبير خلال حقبة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، فجرى بيع "رويس" عام 1980 لشركة "فيكرز" والتي ساهمت في استعادة بنتلي لتراثها العريق كسيارة عالية الأداء وخاصة مع طراز مولسان الرياضي.

وفي عام 1998 بيعت رولز رويس لمجموعة فولكس فاجن الألمانية، ولكن السيارات كانت تعتمد على شركة بي أم دبليو لتزودها بالمحركات والقطع المختلفة لسنة واحدة، حيث كان الصانع البافاري ملزماً بتزويد هذه القطع لسيارات رولز رويس وبنتلي بحكم شراكته مع شركة (فيكر) المالكة السابقة، وابتداءً من عام 2003 أصبحت فولكس فاجن الصانع والمالك الوحيد لعلامة بنتلي التجارية.

أسطول سيارات العلامة الفاخرة "بنتلي" يضم أسطول الشركة من السيارات البريطانية الفخمة الآن سيارة (بنتلي كونتيننتال، و فلاينج سبير، و مولسان، بينتايجا الجديدة من فئة مركات الدفع الرباعي SUV).

"Mulline" وتصاميم "بنتلي" النادرة

يتمثّل دور Mulliner في الاستجابة لمتطلّبات عملاء Bentley المميّزين. ويمكن تخصيص سيارات Bentley وفقاً لأي من طلبات العملاء ورغباتهم لإضفاء طابعهم الشخصي الفريد عليها، حيث تعود جذور "Mulliner" إلى القرن الـ16 حينما ركّزت الشركة بشكل أساسي على تصنيع عربات فخمة تجرّها الخيول.

وفي العام 1923، قدّمت Mulliner لأوّل مرّة تصميمها الخاص بالهيكل الأساسي لجسم سيارة Bentley من خلال عرض سيارة 3 Litre Bentley ذات المقعدين خلال المشاركة بمعرض أوليمبيا في لندن، بعد 4 أعوام فقط من تأسيس شركة Bentley Motors.

وفي العام 1953، صنعت شركة Mulliner مقصورة أحد أشهر طرازات Bentley على الإطلاق، ألا وهو R Type Continental، وقد ألهم هذا الطراز تصميم طراز Continental GT ليومنا الحاضر.

وفي العام 1957، طرحت Mulliner طراز Continental Flying Spur، وهو عبارة عن سيارة صالون رباعية الأبواب مُصنَّعة خصيصاً على شاسيه Bentley Continental ، وقد أصبحت Mulliner جزءً من شركة Bentley Motors بشكل رسمي في العام 1959 لتُنشئ الوُرش الخاصّة بها في مدينة كرو.