أكد اللواء محسن صلاح، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أن أجهزة المحافظة تمكنت من إزالة 186عقارًا من منطقة الحكر القديم بنطاق حي الشرابية حتى الآن، بالتنسيق مع شرطة المرافق ومديرية أمن القاهرة، لافتًا إلى أنه جرى الانتهاء من تسكين 611 أسرة من سكان الحكر حتى الآن بمساكن المحروسة1، مشيرًا إلى استمرار أعمال التسكين يوميًا، لإخلاء المنطقة في أقرب وقت، وذلك وفقًا لخطة المحافظة للقضاء على العشوائيات الخطرة.

وأضاف نائب المحافظ لـ" الوطن" أن الوحدات السكنية الجديدة جرى تجهيزها بالكامل، لاستقبال السكان وفق توجيهات الدولة، فضلا عن توفير سيارات لنقل الأسر ومتعلقاتهم، بالإضافة إلى وجود لجنة لفحص جميع التظلمات من أهالي الحكر القديم، واستكمال الأوراق والمستندات المطلوبة.