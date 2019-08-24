أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف على استمرار تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية، لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، وللحفاظا على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تطبيقا للقانون، وحفاظا على الرقعة الزراعية، واسترداد أراضي أملاك الدولة.

وأشار محافظ بني سويف جاء ذلك خلال استعراضه لنتائج الحملة المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا اليوم، إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة ورفع 331 حالة متنوعه شملت 31 تندة خشب مخالفة، و182 إعلان مخالف، و45 صبة خرسانية، و12 سلم خرساني بالطريق العام، و53 بروز خشب محال، و8 أكشاك خشب مخالف بالإضافة لتحرير 26 محضر بيئة مخالفة بمعرفة إدارة البيئة بالوحدة المحلية، بجانب القيام بحملة نظافة لرفع تراكمات ومخلفات القمامة، حيث بلغ جملة ما تم نقله إلى مصنع التدوير 80 طن قمامة.

وأزالت الوحدة المحلية بالنويرة حالة تعدي على أرض زراعية على مساحة 175 متر بعزبة سعيد تمام، وكذلك إزالة بعض الأكشاك المخالفة بالقرية، فيما قامت الوحدة المحلية لقرية براوه بتمهيد طريق بديل لمدخل ميانة من الجهة الشمالية بدلا من الطريق داخل القرية الذي يعوق حركه السير بسبب مشروع الصرف وذلك بالجهود الذاتية بمساعدة أهل القرية، فضلا شد أسلاك الكهرباء بقريه منشاة الحاج.