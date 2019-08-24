وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف واستمرار حملات النظافة وعمل نوبتجيات ليلية ونهارية للعمال، لاستكمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع والطرق الرئيسية ومداخل المدن والقرى، للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة والقضاء على مسببات انتشار الحشرات والأمراض والأوبئة وللحفاظ على الصحة العامة المواطنين.

ونفذت الوحدات المحلية لمراكز دمنهور وكفر الدوار وشبراخيت وبدر والمحمودية، اليوم، حملات للنظافة أسفرت عن رفع كافة تجمعات القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بمركز ومدينة بدر، بكميات قدرت بحوالي 30 طنا.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، أعمال نظافة موسعة شملت عددا من مناطق المدينة وقرى المركز، وشملت الأعمال رفع الأتربة بشارع المحكمة، وتسوية الجزيرة الواقعة بالشارع، كما قامت الوحدة المحلية لقرية الأمراء، بأعمال نظافة بنطاق الطريق الزراعي، تم خلالها إزالة الأتربة تسهيلًا للحركة المرورية بالطريق.

وشهدت القرى التابعة للوحدة القروية بقومبانية أبو قير، أعمال نظافة بعدد من الطرق الرئيسية والفرعية، تم خلالها إزالة الأتربة ورفع تجمعات القمامة، كما قامت الوحدة المحلية لقرية كوم إشو، بأعمال نظافة بالطريق الزراعي بنطاق القرية بمشاركة مجتمعية، بجانب أعمال النظافة التي قامت بها القرية بنطاق قرى أبيس الخامسة الرئيسية، تم خلالها رفع 8 أطنان قمامة.

ورفعت الوحدة المحلية بصفط العنب بمركز ومدينة كوم حمادة، التراكمات، وتابعت أعمال النظافة بمناطق عزبتي الصعايدة والدغايدة وحسين أمين ومن دار المناسبات بصفط العنب وحتى المسجد الغربى والشونة، وتم رفع وتحميل مايقرب من 5 أطنان من القمامة ونقلها لمصنع التدوير للحفاظ على المظهر الحضاري للقرى والوصول لبيئة نظيفة للحفاظ على صحة المواطنين، وبمتابعة أعمال النظافة اليومية بمدينة بدر، جرى عمل ثلاث ورديات عمل على مدار اليوم للسيطرة على هذه التجمعات وتم رفع تجمعات القمامة والمخلفات الصلبة بما يقارب 25 طن قمامة.