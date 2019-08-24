أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في بيانا لها، اليوم، القبض على مديري عموم ورئيسي الإنتاج لمطحني "الشروق" و"الهرم" التابعان لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، ورئيس قطاع المطاحن السابق بالشركة، وأمين صومعة "العهد الجديد" المؤجرة لصالحها، لاختلاس الأخير 128 طنا من الأقماح بعهدته، وقيام الآخرين بتسهيل الاستيلاء عليها عن طريق اصطناعهم كارتات مزورة، اثبتوا من خلالها التوريد الوهمي لتلك الكميات من أحد الصوامع إلى المطحنان المشار إليهما والتابعان للشركة والاستيلاء على قيمتها، وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كما جرى ضبط صاحب إحدى الشركات العاملة في مجال توريد المواد الكيماوية الخام لمعهد بحوث البترول التابع لوزارة البحث العلمي، أثناء قيامه بعرض وتقديم مبلغ 250 ألف جنيه كدفعة مقدمة لمبلغ نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة لأستاذ باحث مساعد بالمعهد، والمكلف برئاسة لجنة جرد الكيماويات والمشرف على الأمن، وذلك مقابل تسهيله للشركة بصرف مستحقاتها لدى المعهد، والتي تقدر قيمتها بحوالي 11 مليون جنيه، إضافة إلى سماحه بالإفراج عن 30 طنا من المواد الكيماوية المخالفة قيمتها 2 مليون جنيه، وسبق توريدها من الشركة، وجرى التحفظ عليها لعدم مطابقتها الموصفات ومخالفتها أمر التوريد، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كما ضبطت الهيئة صرّاف بفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة أبوالنمرس بمحافظة الجيزة لاختلاسه مبلغ 500 ألف جنيه من عهدته جراء تحصيل فواتير استهلاك المياه، وعدم إثبات توريدها لخزينة الشركة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.