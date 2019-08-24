"الصناعات": مصر تكتفي ذاتيا من الأرز لأول مرة منذ 10 سنوات

أعلنت شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن المؤشرات الأولية تؤكد أن مخزون الأرز بعد طرح المحصول الجديد يحقق اكتفاء ذاتيا يكفى عامين لأول مرة منذ 10 سنوات، في ضوء المخزون المتراكم من السلعة في الأسواق، وحالة الركود الحالية.

وأكد رجب شحاتة رئيس "الشعبة"، لـ "الوطن"، استمرار معاناة المزارعين والتجار "جملة " من حالة الركود خلال الفترة الجارية، نتيجة وفرة المعروض من الأرز سواء المحلي أو المستورد، لافتا إلى أن طن الأرز الشعير يباع حاليا بعد تراجعه ليصل إلى 4.300 آلاف جنيه في المتوسط، وأن أسعار الأرز الأبيض تتراوح بين 6 إلى 8 آلاف جنيه للطن من 10 آلاف جنيه.

أضاف "شحاتة" أنه بالرغم من وفرة المعروض وتراجع الأسعار للأرز المحلي، إلا أن تجار التجزئة مُصرون على البيع بأسعار مرتفعة، ما جعل المستهلك لا يشعر بالتراجع، مشيرا إلى أن الحكومة استجابت لنداءات مزارعي وتجار الأرز، وستعلن هيئة السلع التموينية عن مناقصة خلال سبتمبر المقبل لتوريد 40 ألف طن للأرز أبيض "قطاع عام وخاص"، على أن يجرى توريدها أكتوبر المقبل لإنقاذ الأرز المحلي من التدمير والتدهور، داعيا الحكومة إلى إنقاذ محصول الشعير من التدهور أيضا حتى لا يؤدي ذلك إلى تدهور الأسعار، وتكبد الفلاحين خسائر بالجملة، وإعادة فتح باب التصدير.

وأوضح رئيس الشعبة أن المساحة المزروعة من الأرز فعليا عام 2019 تكفي للاكتفاء الذاتي والتصدير، لافتا بأن استيراد الأرز بكميات كبيرة في هذا التوقيت خطأ فادح، وأن شهري يوليو وأغسطس يشهدان موعد حصاد الأرز المحلي ما يؤدي إلى انهيار أسعار الأرز، وإصابة مزارعيه بأضرار جسيمة، في ظل إغراق السوق المحلي بالأرز المستورد.

وبلغت المساحة المزروعة من الأرز خلال السنوات الثلاثة الأخيرة 1.2 مليون فدان، وإجمالي الإنتاج من الشعير 4.56 مليون طن، وإجمالي إنتاج الأرز الأبيض 2.73 مليون طن، ومتوسط الاستهلاك السنوي 3.4 مليون طن.