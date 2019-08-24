قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إن كلمة نظام التعليم الجديد تعود على رياض الأطفال بالأساس، الذى يعد مستقبل التعليم فى مصر.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفى للحديث عن مستجدات نظام التعليم الجديد ونظام التقييم المعدل فى المرحلة الثانوية، أنه لا يوجد ما يسمى ثانوية التابلت أو الثانوية التراكمية، والأصح هو نظام التقييم المعدل، مشيراً إلى أنه سيتم افتتاح 40 مدرسة يابانية مع بداية العام الدراسى الجديد، وتم افتتاح عدد من المدارس الحكومية الدولية، وتشغيل 11 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية.

امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونية لجميع الطلاب

وأكد على بناء بنوك أسئلة لطلاب الثانوية العامة، فى المركز القومى لبناء المناهج، مشيراً إلى وجود برامج لبناء الامتحانات وتصحيحها، وتم توصيل 480 ألف امتحان إلكترونى يومياً خلال امتحان الصف الأول الثانوى.

وأكد أن سبب تأخر إرسال قانون التعليم بمجلس النواب يرجع إلى الرغبة فى تقييم التجربة، مضيفاً: «السنة المقبلة لطلاب 2 ثانوى نقل وليست ضمن الثانوية التراكمية». وقال إن شركة سامسونج تتولى تجهيز تابلت طلاب الصف الأول الثانوى للعام الدراسى الجديد، مضيفاً: «مش لازم التابلت يوصل أول يوم فى الدراسة».

وقال إن امتحانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام المقبل ستكون إلكترونية لجميع الطلاب، وسيتم إيجاد بديل التابلت للطلاب الذين لم يحصلوا عليه. وتابع: «2020 ستكون آخر دفعة للثانوية العامة بالنظام القديم». وأكد وجود اتفاقيات مع باقى الوزارات لخدمة الطلاب وتأهيلهم، بالإضافة إلى بحث إنشاء مدارس مصرية لأبنائنا فى مختلف دول العالم.

وأضاف: من يناهض التطوير يجب محاسبته بعدما ثبت نجاح آلية منظومة التعليم الجديدة. وأكد أن الصف الثانى الثانوى عام نقل بأسلوب التقييم الجديد، والامتحانات ستكون إلكترونية، ولن يتم تكرار اعتبارها «نقل» مرة أخرى، بعد انتهاء اعتماد قانون التعليم الجديد.

وتابع: بعد إتمام قانون التعليم سيتم تطبيق الثانوية التراكمية على «تانية وتالتة» ثانوى فقط واستثناء الصف الأول الثانوى فى جميع السنوات واعتبارها للتجريب والتدريب فقط.

بدء الدراسة رسمياً 11 سبتمبر لـ"رياض الأطفال".. ويوم 21 للمراحل الأكبر سناً

وقال الوزير إن الشكل العام للمناهج مختلف فى نظام التعليم الجديد، مشيراً إلى تغيير شكل الكتب الدراسية وترجمتها بأكثر من لغة. وأضاف أنه تم الانتهاء من طباعة كتب الصف الثانى الابتدائى، وأن معلم الفصل سوف ينتقل مع طلابه من سنة دراسية لأخرى. وأكد أن الدراسة لرياض الأطفال سوف تبدأ 11 سبتمبر، والأكبر سناً تبدأ 21 سبتمبر. وأكد الوزير أن كتاب المستوى الرفيع سيتم العمل به فى مراحل رياض الأطفال دون تغيير. وتابع: «سيتم الانتهاء من طباعة المناهج الجديدة لجميع المراحل الدراسية خلال 3 سنوات فقط وليس 12». وأكد أن جوهر نظام التعليم الجديد هو صقل مهارات الطلاب وليس حفظ مجموعة من الإجابات لدخول الجامعة.

وقال إنه سيتم بدء تدريب الدفعة الأولى من المعلمين 14 سبتمبر لمدة أسبوعين لتدريبهم على المهارات التعليمية والتكنولوجية.

وناشد الوزير أولياء الأمور عدم حجز دروس خصوصية لأولادهم: «بلاش تضيعوا فلوسكم».

وأكد أن الامتحانات تتم إلكترونياً للقضاء على موروث الغش والتسريب، مضيفاً: «نسعى لتقليل العنصر البشرى فى العملية الامتحانية تقليلاً للأخطاء». وتابع: نظام التصحيح جزء أساسى من التطوير، ولا توجد أى قدرة على اختراقه لتغيير الدرجات أو التلاعب فيها، مشيراً إلى أن التراكمية مساعدة للطلاب وليست لإعاقتهم.

وقال الوزير إن العام المقبل سيتم عمل مليون و200 امتحان يومياً لطلاب المرحلتين أولى وثانية ثانوى خلال فترة الامتحانات، مشيراً إلى أنه تم تصحيح 36 مليون سؤال لطلاب أولى ثانوى العام الماضى. وأضاف: نسبة الطلاب الحاصلين على 95% فى ثانوية العام الماضى غير منطقية، وهو ما يعكس أن الدرجات لا تعكس مستوى الطلاب الحقيقى. وأكد أنه تم رفع نسب النجاح لطلاب الصف الأول الثانوى منعاً لإحباطهم، ولكن النتائج لا تعكس مستواهم الحقيقى.

وقال الوزير إن هدف المرحلة التعليمية الجديدة هو رفع مستوى الطلاب، لأن وضعهم الحالى دون المستوى. وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على استكمال استثناء طلاب الثانوية لغات فى اختيار لغة الامتحان قائلاً «اللغة اللى عاوزين يمتحنوا بيها ياخدوها». وأكد أن أبناءنا فى الخارج ملف ملىء بالمشاكل، ونسعى لوضع حلول جذرية لهم.

وأدى صباح أمس طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية، امتحان مادة الكيمياء «الشعبة العلمية» بإجمالى 30256 طالباً وطالبة، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع «الشعبة الأدبية»، بإجمالى 4778 طالباً وطالبة فى 278 لجنة على مستوى الجمهورية.

وقال خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن أجواء الامتحان خلال اليوم السابع للدور الثانى سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أى مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأضاف «عبدالحكم» أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد واقعتَى غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر أجزاء من الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعى بعد بدء امتحان مادة الكيمياء، وذلك فى محافظة الفيوم «إدارة إطسا التعليمية»، ومحافظة الغربية «إدارة غرب المحلة التعليمية»، وتم تحديد الطالبتين المسئولتين عن ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالتين.

جدير بالذكر أن اليوم الأحد سوف يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبة العلمى رياضيات الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» بإجمالى 5095 طالباً وطالبة، ويؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتى العلمى والأدبى الامتحان فى مادة الاقتصاد بإجمالى 7092 طالباً وطالبة.

معلومات عن "التعليم الجديد"

- استثناء (أولى ثانوى) من المنظومة الجديدة لجميع الأجيال القادمة واعتبارها سنة نقل فقط

- (تانية ثانوى) للعام الدراسى الجديد نقل فقط وليست ضمن حصيلة الثانوية التراكمية

- (تانية ثانوى) للدفعات الجديدة ابتداءً من العام بعد القادم ضمن الثانوية التراكمية

- امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى (الخارجين من التراكمية) سيتم امتحانهم إلكترونياً ووفقاً لنظام التقييم الجديد

- الثانوية العامة بنظامها القديم تنتهى بحلول 2020 مع تخريج طلاب الصف الثالث الثانوى العام القادم