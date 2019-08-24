أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية سابقًا، إن السياسة المصرية الخارجية خلال آخر خمس سنوات ناجحة 100%، حيث استطاعت مصر تحقيق قفزات وفتح مجال واسع للعلاقات الثنائية مع مختلف الدول، ورغم ذلك لم تُحتسب مصر على أي مُعسكر من المعسكرات، وهذه من أهم مميزات السياسية الخارجية في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف العرابي، خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، على شاشة "الحياة"، أن دول قمة مجموعة السبع عدد سكانها لا يتجاوز الـ18% من عدد سكان الكرة الأرضية، ورغم ذلك تمتلك هذه المجموعة ثُلث الاقتصاد العالمي، موضحًا أن قمة مجموعة السبع، كانت مجرد فكرة أمريكية عام 1973، وأول مبادرة لهذه المجموعة كانت سنة 1975.

وأكد وزير الخارجية سابقًا، أن تلك المجموعة كانت أقل من 7 دول، حتى ترشيح كندا من قبل الرئيس الأمريكي الراحل "جيرالد فورد"، من ثم تبعتها اليابان وإيطاليا، لتنتهي بانضمام روسيا بناء على ترشيح الرئيس الأمريكي السابق كلينتون، ثم انسحبت روسيا من المجموعة عام 2014، موضحًا أنه يوجد انقسامات كبيرة بين دولة مجموعة السبع، والقمة الحالية فرصة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاستعادة حيويته ولعب دور أوروبي.

وأوضح العرابي، أن دعوة بعض الدول غير الأعضاء في تلك المجموعة خلال الدورات والقمم الكبرى الخاصة بالمجموعة، تتعلق بالنمو الاقتصادي العملاق الذي تصل له بعض الدول، مؤكدًا أنه تم دعوة مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي لقمة مجموعة الدول السبع بناء علي تقدمها الكبير فضلا عن الاهتمام الفرنسي بالقارة الإفريقية وقيادتها.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية مع الولايات المتحدة الأمريكية قائمة على الشراكة وليست التبعية، كما أن مصر تستخدم الرسائل الدبلوماسية الذكية للوصول إلى المفاهيم الغربية، موضحًا أن مصر لها تجربة ناجحة في محاربة الإرهاب، مشيدًا في الوقت ذاته تطور العلاقات المصرية الفرنسية.