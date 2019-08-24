إنجي علاء: درة مفاجأة "بلا دليل"

وصفت السيناريست إنجي علاء شخصية حبيبة للنجمة درة في مسلسل "بلا دليل" بأنها "صعبة ومركبة"، قائلة، "درة استعدت لأداء الشخصية ببراعة مع المخرجة منال الصيفي وأتوقع أنها ستكون مفاجأة للجمهور في بلا دليل".

وأضافت أن جميع أبطال العمل سيظهرون بشكل جديد في إطار درامي مختلف فـ"بلا دليل دراما اجتماعية متشابكة يسيطر عليها طابع الغموض والإثارة والمسلسل في مرحلة التصوير، ومن المقرر عرضه في شهر أكتوبر القادم وهو من نوعيات المسلسلات الـ 45 حلقة".

وعبرت عن سعادتها جدا بالعمل مع درة وباقي فريق العمل، مشيرة إلى أن الجميع يعمل على ظهور العمل في أفضل صورة وتتمنى أن يكون على المستوى الفني المطلوب وأن يكون عند حسن ظن الجمهور.

"بلا دليل" بطولة درة وخالد سليم ونيكولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي وجمال عبد الناصر وأشرف زكي وإنعام الجريتلي وأحمد كرارة وديانا هشام وشيرين عرفة ومها نصار ومحمد لطفي شاهين وهاجر الشرنوبي وشادي جميل وباقة من النجوم، قصة وسيناريو وحوار إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.