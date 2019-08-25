"هموت من كلامك".. مشادة على الهواء بين رضوى الشربيني وخبير تنمية بشرية

دخلت الإعلامية رضوى الشربيني، في مشادة كلامية مع خبير التنمية البشرية شريف قطة، بسبب مشكلة أرسلتها إحدى متابعات البرنامج.

وقرأت رضوى الشربيني، رسالة من إحدى متابعات البرنامج، خلال تقديمها برنامج "هي وبس" على شاشة "CBC سفرة": "أنا مش عارفة أعمل إيه؟، أنا كنت مخطوبة لواحد وسابني عشان واحدة تانية، ودلوقتي راجع ندمان، وعايزني أديله فرصة".

ليرد أخصائي التنمية البشرية: "طبعا لازم تديله فرصة، لو هي بتحبه"، لتقاطعه الشربيني، معترضة على رأيه: "هموت من كلامك".

وأكمل شريف قطة: "الراجل غير الست، الراجل عنده دوافع ساعات تخليه يغلط، ودوافع الراجل إنه يفكر في ست تانية، ودا مرفوض تماما، ولازم يكون عندنا فكرة التسامح، ولو هي بتحبه لسه، لازم تسامحه".

وردت رضوى الشربيني على خبير التنمية البشرية: "هو مادَسْش على صباعي، عشان أسامحه، دا سابني وكسر مشاعري عشان واحدة تانية".

ووجهت سؤالها إلى قطة: "لو كنت أنا اللي سيبته عشان واحد تاني، ورجعت له، كان هيقبل"، ليرد: "لو كان بيحبك آه، وعشان يرجعوا، لازم تحصل حاجتين، أولا يتحمل الخطأ اللي عمله، ويعتذر، ولازم هي تقبل الاعتذار، ثانيا تاخد منه وعد بعدم التكرار الأمر".

واضاف شريف قطة: "أي حاجة فيها علاقة، مفيهاش أي ضمان لنجاح العلاقة"، لترد رضوى الشربيني على صاحبة الرسالة: "هو بيقولك إرجعي، وأنا بقولك لا".