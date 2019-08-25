تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة، يظهر من خلالها تدوينة لحساب منسوب إلى اتحاد كرة القدم المصري، على "تويتر"، ويأتيه رد من حساب آخر منسوب لاتحاد كرة القدم الألماني.

الصورة التي انتشرت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يكن لها أساساً من الصحة، لكنها شهدت تفاعل عدد كبير من مستخدمي "السوشيال ميديا"، حيث يظهر من خلالها الحساب المنسوب لاتحاد الكرة المصري، يتباهى بفوز منتخب مصر للناشئين على نظيره الألماني في بطولتي العالم لكرة اليد، وبالمباراة الافتتاحية لمونديال الكرة الطائرة.

وكتب الحساب المنسوب للاتحاد المصري لكرة القدم في الصورة المنتشرة: "مصر بطل العالم لناشئي اليد، بعد فوزها على ألمانيا في المباراة النهائية 32-28، ومصر تهزم ألمانيا بطل العالم في افتتاح بطولة العالم للشباب بتونس 3-2"، ليرد الحساب المنسوب للاتحاد الألماني قائلًا: "لو رجالة تعالوا بفريق كرة القدم".

الحسابات الرسمية للاتحادين المصري والألماني على "تويتر" خلت من كلتا التدوينتين، حيث جاءت تهنئة صفحة الاتحاد المصري لكرة القدم كالتالي: "هنأ الاتحاد المصري لكرة القدم نظيره لكرة اليد بمناسبة فوز المنتخب الوطني للناشئين بكأس العالم ليحقق إنجازا تاريخيا غير مسبوق، يدعم النهضة الحقيقية للرياضة المصرية، وليصبح أبناؤنا نموذجا يحتذى به من الأجيال الصاعدة في كافة اللعبات الرياضية".

هنأ الاتحاد المصري لكرة القدم نظيره لكرة اليد بمناسبة فوز المنتخب الوطني للناشئين بكأس العالم ليحقق انجازا تاريخيا غير مسبوق يدعم النهضة الحقيقية للرياضة المصرية ، وليصبح أبناؤنا نموذجا يحتذى به من الأجيال الصاعدة في كافة اللعبات الرياضية#efa #efasocial pic.twitter.com/aeCTQvGBVj — EFA.eg (@EFA) ١٨ أغسطس ٢٠١٩

أما الاتحاد الألماني لكرة القدم، فلا يملك أية حسابات باللغة العربية على "تويتر" أو غيره من مواقع التواصل الاجتماعي، كما لم يتطرق أي من حساباته الرسمية للحديث عن مبارايات ناشئي وشباب مصر أمام ألمانيا في كرة اليد أو الكرة الطائرة.

واعتادت الصفحات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي (صفحات الكوميكس) على صناعة مثل تلك الصور، بإنشاء حسابات بأسماء لاعبين ومشاهير وساسة وفنانين، حاليين أو راحلين، وكتابة تدوينات وردود بشكل كوميدي، ونشرها عبر صفحاتهم، لجلب المزيد من التفاعل.