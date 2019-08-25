الزمالك ومان يونايتد.. أبرز ما بحث عنه المصريون على جوجل

تقدم "الوطن" لقرائها خدمة تتضمن أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية.

مباراة الزمالك

قال محمد أسامة طبيب فريق نادي الزمالك إن محمد حسن لاعب الوسط يعاني من كدمة بسيطة في الركبة تعرض لها خلال لقاء ديكاداها الصومالي بدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح أسامة، عقب اللقاء، أن محمد حسن سيتوجه إلى أحد المستشفيات لإجراء أشعة على الركبة، للاطمئنان على حالته، مشددا على أن اللاعب غادر اللقاء بعد شعوره ببعض الآلام، وفضل الجهاز الفني استبداله.

واكتسح الزمالك نظيره ديكاداها الصومالي، بنتيجة 6-0، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب، مساء السبت، في إياب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أحرز سداسية الزمالك كل من: مصطفى محمد في الدقيقة 25، 52، وشيكابالا في الدقيقتين 66، 73، محمود علاء في الدقيقة 78، محمود عبد العزيز في الدقيقة 85.

وانتصر الزمالك على ديكاداها الصومالي، في لقاء الذهاب بنتيجة 7-0، خلال المباراة التي أقيما الأسبوع الماضي.

وتأهل العملاق الأبيض إلى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، ليواجه بذلك جينيريشن السنغالي الذي تأهل لذات الدور أيضًا.

الزمالك وديكاداها الصومالي

يواجه الزمالك فريق جينيراسيون فوت السنغالي في دور الـ32 من بطولة أفريقيا، والذي نجح في الفوز على فريق أويلرز الليبيري 3-0.

وكان فريق أويلرز قد نجح في الفوز في مباراة الذهاب 1-0.

ونجح فريق الزمالك في الفوز على فريق ديكاداها الصومالي بسداسية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين في إياب دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي أقيمت بين الطرفين على ملعب برج العرب.

سجل أهداف الزمالك في مباراة ديكاداها الصومالي كل من مصطفى محمد هدفان، ومثلهما لمحمود عبدالرازق "شيكابالا"، وهدف لكلًا من محمود علاء ومحمود عبدالعزيز.

وخاض الصربى ميلوتين سريدوفيتش ميتشو، المدير الفنى الجديد للزمالك، مباراته الرسمية الأولى مع الزمالك، وقاد الأبيض للتأهل إلى دور الـ32 بشكل رسمى، لتكون أول خطوة لكسب ثقة الجماهير وتعزيز موقفه مع إدارة الفريق، فمنذ الدقيقة الأولى لتوليه المهمة ويعمل على قدم وساق للعبور بسلام من موقعة ديكاداها.

ويعد التحرك الأول للمدرب الصربي في خطة إصلاح الفريق وإعادته إلى مساره الصحيح، هو إجراء تعديلات شاملة على طريقة لعب الزمالك، لا سيما أن ميتشو عادة ما يميل فى طريقة لعبه إلى استخدام خطة 4-4-2، والتى تبعد تماما عن الطريقة، التى اتبعها مدربو الزمالك السابقين على مر السنوات الماضية، ليعتمد الفارس الأبيض على ثنائى هجومي للمرة الأولى منذ سنوات.

وكان آخر فوز للزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا، عام 2002 على حساب الرجاء المغربي، وفى نفس الموسم حصد أيضا لقب السوبر الأفريقي أمام فريق مغربي آخر هو الوداد.

مان يونايتد ضد كريستال بالاس

تلقى فريق مانشستر يونايتد خسارة قاتلة على ملعبه وأمام جماهيره، من ضيفه كريستال بالاس، بنتيجة 2-1، وذلك في المباراة، التي جمعتهما على ملعب "أولد ترافورد"، في إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وتقدم فريق كريستال بالاس أولًا عن طريق جوردان أيو، في الدقيقة 32، وتعادل دانييل جيمس لمصلحة مانشستر يونايتد في الدقيقة 89، قبل أن يتقدم باتريك فان أنهولت من جديد لمصلحة كريستال بالاس في الدقيقة 93.

وارتفع رصيد كريستال بالاس بهذا الانتصار إلى 4 نقاط في المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، فيما استقر فريق مانشستر يونايتد عند النقاط الرابعة التي حصل عليها من فوز وتعادل، في المرتبة الخامسة.

وانتصر مانشستر يونايتد في الجولة الأولى على تشيلسي بنتيجة 4-0، فيما تعادل في الجولة الثانية أمام وولفرهامبتون 1-1.

وعلى الجانب الآخر، تعادل كريستال بالاس 0-0 مع نظيره إيفرتون، في الجولة الأولى، قبل الخسارة من شيفيلد يونايتد، بالجولة الثانية من البطولة الإنجليزية الكبيرة 0-1، قبل أن يفوز أمس على مانشستر يونايتد.

ومن المقرر أن يواجه مانشستر يونايتد، ساوثهامبتون، بالجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي، في المباراة التي ستجمعهما، يوم السبت 31 أغسطس.