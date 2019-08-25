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"آخرها دفعة مقاتلين".. أبرز محطات دعم تركيا لميليشيات الإرهاب في ليبيا

"آخرها دفعة مقاتلين".. أبرز محطات دعم تركيا لميليشيات الإرهاب في ليبيا

"كافيه" للثقافة فى بنى سويف: هتشرب وتقرا وتنبسط

"كافيه" للثقافة فى بنى سويف: هتشرب وتقرا وتنبسط

"التنمية المحلية" تفتح الباب لتدريب الشباب على الصناعات الحرفية مجانا

"التنمية المحلية" تفتح الباب لتدريب الشباب على الصناعات الحرفية مجانا

"12 فائدة لقانون البناء الموحد".. البرلمان يقره في الانعقاد الأخير

"12 فائدة لقانون البناء الموحد".. البرلمان يقره في الانعقاد الأخير

"السكة الحديد" تعد المصريين: جميع المزلقانات ستعمل إلكترونيا 2021

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