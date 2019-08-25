قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أصدر "أمرا واجب النفاذ"، للشركات الأمريكية، بمغادرة الصين، بعد إعلان بكين فرض تعريفات جمركية على سلع ومنتجات أمريكية.

ولم يوضح البيت الأبيض، ما إذا كان لدى الرئيس الأمريكي السلطة التي تخوله أن يجبر الشركات الأمريكية الخاصة على مغادرة الصين، وفقا لـ"بي بي سي".

وتعهد ترامب بالرد على بكين بعد إعلان الصين، الجمعة الماضية، أنها ستفرض رسوما جمركية على واردات أمريكية، بقيمة 75 مليار دولار، اعتبارا من الأول من سبتمبر، و15 ديسمبر، ردا على خطط واشنطن زيادة الرسوم.

وسبق أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّه الشخص المناسب لمواجهة الصين على المستوى التجاري، لافتا إلى أنّ بلاده تربح في معركتها التجارية مع بكين، وأنّه يقوم بعمل جيد.

وأضاف ترامب، في تصريحات صحفية أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، أنّه الشخص المختار لمواجهة الصين، واصفا بلاده بالبنك الذي تريد جميع الدول الاستفادة منه بما فيها الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أنّ الاتحاد الأوروبي يربح من وراء بلاده تجاريا نحو 200 مليار دولار، والصين أكثر من 500 مليار دولار، مشيرا إلى أنّ الشعب الأمريكي اختاره للقيام بعمل جيد، ولم يسبق لأحد القيام بما قام به.