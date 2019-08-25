خطوات حجز وحدات مشروع "جنة" للإسكان الفاخر بمدينة ملوي الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، عبر موقعها الرسمي بدء التسجيل وسداد المقدمات لحجز 512 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، من اليوم 25 أغسطس، وحتى يوم الخميس 5 سبتمبر، بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2، بمدينة ملوى الجديدة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني.

ويبلغ مقدم الحجز 50 ألف جنيه، مع نظم سداد ميسرة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online)، وتستعرض "الوطن" خطوات حجز الوحدات بمشروع الإسكان المتميز "بالوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية والأجهزة التابعة لها"، على النحو التالي:

1) الخطوة الأولى: التقديم يستمر حتى يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر 2019، حتى الساعة 11:59 مساءً، كالآتي:

- الدخول على الموقع الإلكتروني من هنـــا دون كلمة مرور.

- استعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة جميع التفاصيل "المساحات- الأسعار- أرقام العمارات"، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز بالتفصيل "فيديو/ مكتوبة".

- ينشئ المتقدم حساب جديد عن طريق التسجيل بالموقع عن طريق الرقم القومي ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني.

- يفضل تسجيل البريد الإلكتروني "الإيميل"، لضمان وصول كلمة المرور.

- يتم إرسال الرسالة (sms) بكلمة المرور تستخدم في الدخول على الموقع.

- عن طريق الضغط على مفتاح "استخراج رقم الاستمارة"، سوف تظهر شاشة لتسجيل البيانات الأساسية "اسم العميل، العنوان، الرقم القومي للمواطن، الإيميل، اسم الزوجة ورقمها القومي"، ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة) وجه وظهر في ورقة واحدة، ومستند بيان الحالة لإثبات جهة العمل (في حالة عدم إثبات العمل ببطاقة الرقم القومي).

- في نهاية تسجيل البيانات يظهر رقم الاستمارة على الشاشة وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز إليه.

- يحول العميل مبلغ مقدم الحجز وقدره 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى 500 جنيه (دفعة واحدة وغير مجزأة) مصروفات تسجيل، على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب (الرقم الذي تم الحصول عليه بالخطوة السابقة) في بنك التعمير والإسكان/ فرع الدقي بأحد طرق السداد التالية:

1- التحويل من حساب العميل في كل البنوك داخل مصر عن طريق (ACH).

2- عبر سويفت (سويفت كود HDBKEGCAXXX).

3- التحويل من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك.

- سيتم إرسال رسالة sms تفيد وصول مبلغ الحجز وذلك خلال 72 ساعة من قيام العميل بتحويل المبلغ لبنك التعمير والإسكان، في حالة عدم وصول الرسالة خلال تلك الفترة يجب التواصل مع مركز اتصالات بنك التعمير والإسكان على رقم 19995.

2) الخطوة الثانية: من يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر 2019، حتى يوم الخميس 12 سبتمبر 2019.

- مراجعة داخلية بالهيئة والبنك.

3) الخطوة الثالثة "الحجز"، اعتبارًا من الساعة 10 صباح يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2019 وحتى الساعة 11:59 يوم الخميس، الموافق 19 سبتمبر 2019

- الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومي.

- تظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها.

- تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالي:

1- المحافظة.

2- المدينة.

3- المنطقة (المجموعة).

4- نوع الوحدة.

5- رقم العمارة.

6- رقم الوحدة، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

في حالة عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء حجز الوحدة السكنية، التي جرى اختيارها، يتم رد المبالغ المسددة، وفقًا لما يلي:

1- سيتم إتاحة شاشة على الموقع الإلكتروني ببنك التعمير والإسكان بعد الانتهاء من فترة الحجز، لتسجيل طلبات رد المبالغ المسددة.

2- يتم رد المبالغ المسددة بناء على طلب المتقدم للحجز وبأسلوب السداد السابق نفسه مع مراعاة ما جاء بحالات إلغاء التخصيص الواردة بالشروط العقارية بكراسة الشروط.