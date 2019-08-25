قال الفنان أحمد عبد العزيز رئيس المهرجان القومي للمسرح، إن هناك الكثير من المهرجانات ينقصها التنظيم والتنسيق، خاصة في العروض الجماعية، ما يشوهه الصورة العامة للمهرجان.

وأضاف "عبد العزيز" خلال حواره مع الإعلامي حسام الدين حسين، ببرنامج "صباح الورد" المعروض على فضائية "TeN"، أنه حرص على الإشراف على تنسيق مراسم حفل الافتتاح بنفسه لإخراجه في أبهى صورة له.

وأكد "عبد العزيز"، حرصه أيضًا على الإشراف على حفل ختام المهرجان القومي للمسرح، لتجنب حدوث بعض المشاكل وعدم التنظيم، قائلًا: "نتمنى ربنا يكملها على خير".