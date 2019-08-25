تقدمت النائبة أمال رزق الله عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن حظر استيراد أو تداول السجائر الإلكترونية بالأسواق المصرية.

وقالت النائبة، إن هناك العديد من الدراسات تحذر من خطورة هذه السجائر، مؤكدة أن السجائر الالكترونية ليست أقل خطرًا من السجائر العادية، كما أنها لا تكافح السرطان كما تدعي الشركات المصنعة لها، وانها تسبب الوفاة بشكل أكثر خطورة من السجاير العادية.

وأوضحت أن هذه السجائر، تعمل على زيادة الدهون في الدم، وتصلب الشرايين وضعف عضلة القلب، وتؤثر بشكل سلبي على المخ، وتتسبب في ارتفاع ضغط الدم، وتعمل على ضعف حركة الأهداب الموجودة في الخصيتين عند الرجال، ما يسبب عقم وضعف القدرة الجنسية.

وأضافت عضو البرلمان أنه مع انتشار ظاهرة السجاير الإلكترونية في مصر بشكل كبير لا سيما بين الشباب، أصبح الخطر وشيك ويقترب من شبابنا بل وأطفالنا فى بعض الاحيان.

وطالبت كلا من وزارتي التجارة والخارجية بمنع الاستيراد لهذه السجاير، داعية إلى أحكام القبضة على المحلات التى تبيع هذه السجاير والتي أصبحت منتشرة في كل أنحاء الجمهورية بشكل ملحوظ.