أعلنت شركة تويوتا موتور كوربوريشن، الشريك العالمي للألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين، أنها ستوفر مجموعة كاملة من المركبات الكهربائية، بما في ذلك الإصدارات الفريدة من بعض المركبات وكذلك المركبات المطورة خصيصًا لدعم الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين طوكيو 2020.

ووفقا لموقع الشركة، تهدف تويوتا بالتعاون مع لجنة طوكيو التنظيمية للألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين، إلى تحقيق أقل مستوى مستهدف للانبعاثات، لأي أسطول رسمي يستخدم في الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين، وبالتالي تساعد أيضًا في الحد من تلوث البيئة.

ستوفر Toyota نحو 3700 منتج وسيارة تنقل إلى طوكيو 2020، وسيتم تزويد بالكهرباء غالبية أسطول المركبات الرسمي أو نحو 90 بالمائة منه.

تشمل المركبات المكهربة المركبات الكهربائية الهجينة "HEV"، المركبات الكهربائية لخلايا الوقود "FCEV"، مثل ميراي التي تعمل بالهيدروجين، والمركبات الكهربائية الهجينة التي تعمل بالكهرباء (PHEV)، وPrius PHV (المعروفة باسم Prius Prime في بعض الأسواق)، و السيارات الكهربائية ذات البطاريات "BEV"، بما في ذلك "APM".