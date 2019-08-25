تتواصل فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

ويقام الاثنين 26 أغسطس ثلاثة حفلات متتالية، تبدأ في الثامنة مساء بفريق "على مر الأجيال"، الذي يضم المطربين ياسر سعيد، محمد الخولي ومحمد متولي، ويقدم مجموعة من روائع زمن الفن الجميل، إلى جانب مختارات من أعمال الموسيقى العربية المعاصرة.

يعقبه في التاسعة مساء يقدم عازف الإيقاع العالمي سعيد الأرتيست وفرقته، مجموعة من أشهر ألحان الموسيقى العربية والمعزوفات الشعبية، إلى جانب ارتجالات على مختلف آلات الإيقاع الشرقية.

وفى العاشرة مساء يقدم المطرب الشاب محمد عدوية، عددا من أعماله الخاصة التي نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية منها سامحني يابا، سيبي روحك، دي اللي خدتني مني، سكوت خلاص، كان ياما كان، وأنا تاجك.