تواصل قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوي الروسية والبيلاروسية المشاركة في التدريب المشترك "حماة الصداقة 4" تنفيذ الأنشطة والفاعليات المخططة، وذلك في إطار خطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة المصرية والعديد من الدول الشقيقة والصديقة.

يشارك في التدريب أكثر من 1000 مقاتل من عناصر قوات المظلات والقوات الجوية المصرية وقوات الإنزال الجوي الروسية والبيلاروسية، لتنفيذ مهام تدريبية مشتركة تشمل الإسقاط الجوى للقوات بهدف استعادة السيطرة على عدد من الأهداف الحيوية وتطهيرها من جميع العناصر الإرهابية.

وبدأت المرحلة التحضيرية بلكتمال وصول جميع القوات إلى منطقة التدريب بنطاق مدينة ريازان الروسية، واصطفت القوات المشاركة وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنب للدول المشاركة، كما تم رفع العلم المصري والروسي والبيلاروسي.

كما يتضمن التدريب تنظيم العديد من المؤتمرات والمحاضرات النظرية والأنشطة العملية لتحقيق التجانس والدمج بين القوات والتعرف على الخواص الفنية والتكتيكية للأسلحة والمعدات وآليات القيادة والسيطرة والتدريب على الإسعافات الأولية، واكتساب المهارات الميدانية والتكتيكات الخاصة التي تستخدمها القوات فب تنفيذ مختلف المهام، كما تم التدريب على إنزال قوات تكتيكية محمولة جواً باستخدام الحبال عبر طائرات الهليكوبتر.

يذكر أن تدريب "حماة الصداقة" لمكافحة الإرهاب نفذ للمرة الأولى عام 2016 في مصرـ ويجرى تنفيذه بالتبادل بين البلدين سنوياً بما يسهم في نقل وتبادل الخبرات القتالية والميدانية ودعم جهود العمل المشترك.