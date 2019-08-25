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"القومي لثقافة الطفل" يحصد جوائز بينالي طشقند الدولي

"القومي لثقافة الطفل" يحصد جوائز بينالي طشقند الدولي

بالصور.. أول مركز خدمة عملاء في المنطقة التكنولوجية بأسيوط

بالصور.. أول مركز خدمة عملاء في المنطقة التكنولوجية بأسيوط

مأموريات من الداخلية إلى أمريكا والكويت لاستخراج بطاقات الرقم القومي

مأموريات من الداخلية إلى أمريكا والكويت لاستخراج بطاقات الرقم القومي

"التضامن" تحقق مع الإعلامي تامر شلتوت بتهمة الاعتداء على طفل يتيم

"التضامن" تحقق مع الإعلامي تامر شلتوت بتهمة الاعتداء على طفل يتيم

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للغياب.. إحالة 45 بوحدة طب أسرة في الشرقية للتحقيق

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