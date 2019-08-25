كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس غدا الإثنين 26 أغسطس، ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

الشبورة المائية والسحب

وذكرت الهيئة العامة للإرصاد، في بيانها أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

حالة البحر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر، والتي تصل لـ42.

القاهرة 26 36

شبين الكوم 25 35

طنطا 24 35

دمنهور 26 34

الإسكندرية 26 32

بلطيم 24 32

مطروح 24 32

السلوم 22 33

سيوة 23 40

بورسعيد 26 32

دمياط 25 32

الزقازيق 25 37

الإسماعيلية 24 37

السويس 25 37

العريش 23 33

رأس سدر 26 36

نويبع 28 36

طابا 25 35

سانت كاترين 18 34

شرم الشيخ 29 40

الغردقة 29 40

مرسى علم 28 37

الفيوم 24 37

بني سويف 24 37

المنيا 24 38

أسيوط 23 39

سوهاج 24 40

قنا 25 40

الأقصر 27 42

أسوان 28 42

أبو سمبل 26 41

الوادي الجديد 24 42

حلايب 28 36

شلاتين 27 37