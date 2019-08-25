بالصور.. أول مركز خدمة عملاء في المنطقة التكنولوجية بأسيوط

افتتح اليوم الدكتور عمر وطلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أول مركز خدمة عملاء في صعيد مصر بالمنطقة التكنولوجية بمحافظة أسيوط.

ويعمل بالمركز نحو 250 شاب جميعهم من محافظة أسيوط، ويستهدف المركز توفير فرص عمل لنحو 1000 شاب خلال الفترة المقبلة.

وقالت أسماء محمد أحد الموظفات بالمركز، إن الصعيد لم يعد في طي النسيان كما كان سابقا، فوجدنا فرص عمل تناسبنا بمرتبات مجزية، ونتطلع لمزيد من إيجاد فرص عمل للشباب في الصعيد.

وأضافت أن الشركة نظرت للصعيد بشكل مختلف، فهناك مواهب وموارد بشرية تستحق أن تستغل، لذلك افتتحت الشركة أول مركز خدمة عملاء خارج القاهرة، ليكون في الصعيد في المنطقة التكنولوجية بمحافظة أسيوط.