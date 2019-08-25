أحال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، 9 عاملين بمركز طب الأسرة بقرية بدين للتحقيق لتغيبهم عن العمل، خلال متابعته لسير العمل وانتظام تقديم الخدمة الطبية للمرضى.

وبمرور وكيل الوزارة على وحدة الأسنان، تبين أن بها عطل، وأمر باستدعاء فني لإصلاحها.

وشدد مكي، على ضرورة التزام فريق العمل والوجود بالوحدة في أوقات العمل الرسمية، مؤكدا أنه لا تهاون مع من يقصر بعمله، وأوصى بحسن استقبال المرضى وتوفير الخدمة الطبية لهم و تعاون كافة العاملين لصالح العمل، وتفقد سير العمل وانتظام الأطباء والعاملين، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات بالوحدة.