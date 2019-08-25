أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" تنظيم تدريبات متنوعة بمركز التعليم المدني بالجزيرة للعام الجديد، وذلك ضمن دورات "طور وغير"، للتدريب من أجل التوظيف، خلال الفترة من 1 إلى 12 سبتمبر 2019.

وتقدم التدريبات للشباب من سن 18 حتى 35 سنة، وتصل مدة كل تدريب إلى 25 ساعة خلال 5 أيام، وفي نهاية كل تدريب يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من عدة جهات، هي: شركة "مايكروسوفت"، ومؤسسة "كير" للتنمية في مصر.

وتشمل مجالات التدريبات ما يلي

- التكنولوجي المبتديء [Windows10 - word2016 - powerpoint2016 - Internet].

- المهارات الحياتية (مستوى أول).

- المهارات الحياتية (مستوى ثان).

- التسويق والمبيعات.

- ريادة الأعمال.

- التسويق الإلكتروني، ويشترط فيه الحصول على تدريب التكنولوجي المبتديء والتسويق والمبيعات.

- HR1 إدارة الموارد البشرية - المستوى الأول، ويشترط فيه الحصول على تدريبي المهارات الحياتية المستوىين الأول والثاني.

ويبدأ الحجز من غدا الاثنين 26 أغسطس من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 مساءً.