دخلت ريهام سعيد مقدمة برنامج صبايا "السابقة" على قناة الحياة، في مشادة مع مجموعة من الصحفيين الذين حاولوا التقاط صور فوتوغرافية لها عقب وصولها لمقر المجلس الأعلى للإعلام للتحقيق معها في شكوى المجلس القومي للمرأة بسبب حلقتها عن السمنة.

وقالت ريهام للصحفيين: "انتوا بتصوروني ليه؟ هو أنا ممسوكة في شقة دعارة".

ووصلت ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا" على قناة "الحياة"، ظهر اليوم، لمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للتحقيق معها في شكوى من المجلس القومي للمرأة بسبب حلقتها التي تحدثت فيها عن السمنة.

واتهم الملجس القومي للمرأة، ريهام سعيد بالإساءة لسيدات مصر خلال تناولها لموضوع السمنة، كما قررت نقابة الإعلاميين وقفها عن مزاولة أي نشاط إعلامي.