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جيش البرازيل يكافح حرائق الأمازون بعد اشتعال النار في مئات الأماكن

جيش البرازيل يكافح حرائق الأمازون بعد اشتعال النار في مئات الأماكن

إخلاء شاطئ بإسبانيا للاشتباه في العثور على قنبلة ومصرع 5 في حادث تصادم

إخلاء شاطئ بإسبانيا للاشتباه في العثور على قنبلة ومصرع 5 في حادث تصادم

جمال بخيت: تمثيل مصر لدول إفريقيا في قمة مجموعة السبع أمر بديهي

جمال بخيت: تمثيل مصر لدول إفريقيا في قمة مجموعة السبع أمر بديهي

رجل أعمال كندي شاهد إثبات بقضية تدين شقيق أمير قطر

رجل أعمال كندي شاهد إثبات بقضية تدين شقيق أمير قطر

مصدر أمني ينفي القبض على منال الطيبي: أبلغناها بصدور حكم غيابي بحبسها

مصدر أمني ينفي القبض على منال الطيبي: أبلغناها بصدور حكم غيابي بحبسها

إذاعة صينية: إجبار شركات أمريكية على الانسحاب سيأتي بنتائج عكسية

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