تستعد الفنانة مروى اللبنانية لبدء التحضيرات الأولى لمسرحيتها الجديدة "ع الداون لوود" للمخرج حسام الدين صلاح، وذلك في ثاني تعاون لها مع الأخير بعد نجاحهما في مسرحية "حريم السلطانة".

وقالت مروي، في بيان لها، إنها سعيدة بمسرحيتها الجديدة وتعاونها مع مخرج بحجم حسام الدين صلاح، الذي وعدها بتقديمها بشكل مختلف عن مسرحياتها السابقة، مشيرة إلي أن المسرحية كوميدية، وتضم أكثر من تابلوه استعراضي يحمل العديد من المفاجأت.

يذكر أن مروي كانت قج أعلنت تعاطفها مع إليسا بعد إعلان الأخيرة اعتزالها الغناء، وطالبتها عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي بالتراجع عن قرارها، لتملأ سماء الفن بأعمالها التي تحمل الكثير من الحب والمشاعر.