قبل أيام من انطلاق دورتها الـ76، اعتذرت المخرجة الأسترالية جنيفر كينت عن عضوية لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي، والتي تنطلق فعالياتها في الفترة من 28 أغسطس وحتى 7 سبتمبر المقبل، بسبب ظروف شخصية، وذلك وفقا لما نشره موقع "هوليوود ريبورتر".

وجرى استبدال جنيفر بالمخرجة الكندية ماري هارون، التي كان من المقرر أن تتولى لجنة تحكيم مسابقة آفاق الموازية.

وقالت المخرجة جنيفر كينت إنها لم تستطع الحضور إلى "فينيسيا" بسبب بعض الشئون الأسرية في أستراليا.

وأضاف بيان عنها: "بسبب الضغط على شئون الأسرة في أستراليا، تأسف جينيفر لأنها غير قادرة على حضور مهرجان البندقية السينمائي لهذا العام. بينما تحب مهرجان البندقية ، الذي قدم جائزتين مرموقتين إلى فيلمها (The Nightingale) العام الماضي، كانت جينيفر تتطلع بشدة للعمل في لجنة تحكيم المسابقات وتأمل في العودة إلى المشاركة في طبعة مستقبلية من المهرجان".

ويرأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية في مهرجان فينيسا المخرجة الأرجنتينية لوكريثيا مارتيل، وتضم اللجنة في عضويتها كلا من بيرس هاندلينج المدير السابق للمعهد الكندي السينمائي، والممثلة الإنجليزية ستايسي مارتن، والمصور السينمائي المكسيكي رودريجو برييتو، والمخرج الياباني شينيا تسوكاموتو، والإيطالي باولو فيرزي، بالإضافة إلى المخرجة الكندية ماري هارون.