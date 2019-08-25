أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، إصدار قرار بمنع سفر طبيب فلسطيني وإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، في واقعة وفاة طفل صغير في مركز تخصصي لعلاج الأسنان، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الداخلية الكويتية.

وشدد الصباح، في تصريح صحفي، اليوم، على معاقبة أي طبيب يثبت إهماله بحق المرضى، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة محايدة من أساتذة كلية طب الأسنان بجامعة الكويت، للتحقق في ملابسات وفاة الطفل، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه سيتم الإعلان عن نتيجة التحقيق فور الانتهاء منه.

وكانت موجة من الغضب قد اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت مؤخرا، إثر وفاة طفل يدعى عبدالعزيز نواف الرشيدي، أثناء تلقيه العلاج في عيادة للأسنان بمركز الفحيحيل التخصصي، حيث دخل الطفل في حالة تشنج عقب حقنه بالمخدر، وتم نقله لمستشفى العدان، إلا أنه فارق الحياة بعد وصوله مباشرة.