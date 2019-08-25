"نصر الله" يعلن مقتل اثنين من عناصره جراء الغارات الإسرائيلية بدمشق

أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، اليوم، أن الغارات التي شنتها إسرائيل قرب دمشق ليلاً استهدفت مركزا لحزبه وأدت الى مقتل عنصرين،.

وقال إن المكان الذي قصف لا يوجد فيه إلا شباب لبنانيين من حزب الله، موضحا في كلمة ألقاها عبر الشاشة أمام الآلاف من مناصريه خلال احتفال حزبي في شرق لبنان، أن المركز عبارة عن منزل وليس مكانا عسكريا، يستريح فيه الشباب، لافتاً إلى "ارتقاء شهيدين" من حزبه.

وتعهد نصرالله، بأن حزبه "سيفعل كل شيء" لمنع الهجمات الإسرائيلية على لبنان "مهما كلف الثمن"، بعد الهجوم الذي تعرضت له الضاحية الجنوبية لبيروت، قائلا: "لن نسمح بمسار من هذا النوع مهما كلف الثمن وسنفعل كل شيء لمنع حصوله"، متوعدا: "انتهى الزمن الذي تأتي فيه طائرات إسرائيلية تقصف مكان في لبنان ويبقى الكيان الغاصب في فلسطين آمنا في أي منطقة".