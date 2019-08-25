تنشر "الوطن" غداً، في صفحتها الأولى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام قمة مجموعة السبع الكبار في فرنسا، تحت عنوان: "السيسي" أمام "قمة السبع": لا بديل عن الحوار والعمل المشترك لحل أزمات أفريقيا.

كما تكشف "الوطن" تفاصيل مفاوضات الأهلي للتعاقد مع المدير الفني الجديد للفريق، خلفاً للأرجواني لاسارتي، وآخر تطورات فريق الكرة بالقلعة الحمراء، وذلك تحت عنوان: الأهلي يتكتم على مدرب عالمي.. و"الشناوي" يتمسك بالرحيل.. وقيد "سعد ومحمود"

وتنشر "الوطن" ملفاً عن تجارة الذهب بعنوان: "ملك الجواهر يعاني الفساد"، وتغطية أخرى عن ظاهرة البغاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان: "مواجهة البغاء عبر الإنترنت.