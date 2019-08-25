توعد وزير الداخلية الأردني، سلامة حماد، بمحاسبة من يحاول الاصطياد بالمياه العكرة عبر تهويل أحداث في مدينة "الرمثا"، مضيفا أن هؤلاء أشخاص معروفون لأجهزة الأمن ومعروفة أهدافهم.

وأضاف حماد، في اتصال هاتفي لإذاعة الأمن العام الأردنية "أمن إف إم"، اليوم، أن الأردن "دولة قانون ولن نجامل به ولن نتهاون في تطبيقه وفي أداء الواجب تجاه الوطن ومواطنيه، ولن نتراجع عن حماية القانون وتطبيقه"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وشدد الوزير الأردني، على أن "الأشخاص الذين استخدموا الأسلحة الأتوماتيكية واعتدوا على رجال الأمن العام لا يمثلون الرمثا وأهلها، وتجاوزوا على الأصول وحب الوطن والقانون بتعرضهم واعتدائهم على الأجهزة الأمنية ورجال الجمارك والدفاع المدني"، متعهدا بتطبيق القانون بحق كل من خالفه، مبديا أسفه لما حدث بمدينة الرمثا.