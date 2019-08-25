أعرب الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، عن سعادته البالغة بحصول الكلية في عامي "2018-2019" علي عضوية المؤسسة الأوروبية لتطوير الإدارة European Foundation for Management Development، حيث تُعد جمعية دولية لا تّهدف للربح ومقرها بروكسل في بلجيكا.

وأضاف السعيد، في بيان، أن المؤسسة الأوروبية أكبر جمعية شبكات في أوروبا في مجال التطوير الإداري، وتضم أكثر من 890 منظمة عضو من الأوساط الأكاديمية والأعمال التجارية والخدمات العامة والاستشارات في 88 دولة، بينها جامعة كامبريدج البريطانية وجامعة ستانفورد الأمريكية.

وأوضح أن حصول كلية الاقتصاد والعلوم السياسية على عضوية المؤسسة الأوروبية سببه السمعة الدولية الممتازة، وسيتيح ذلك عمل توأمة مع جامعات أخرى ذات سمعة طيبة على المستوى الدولي، وهي خطوة أولى نحو الحصول على الاعتماد الدولي لكلية الاقتصاد وعلوم السياسية، مضيفًا: "كلما زادت البرامج التعليمية في جامعة القاهرة وخاصة تلك المعترف بها دولياً زاد تصنيف الجامعة عالمياً".