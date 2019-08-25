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حزب الأمة السوداني: لدينا قضايا كبرى تتطلب توافقا قوميا

حزب الأمة السوداني: لدينا قضايا كبرى تتطلب توافقا قوميا

25 سبتمبر.. انطلاق المؤتمر العام للمحامين برئاسة "عاشور" بالغردقة

25 سبتمبر.. انطلاق المؤتمر العام للمحامين برئاسة "عاشور" بالغردقة

خاصة بـ"الإستوري".. إنستجرام يخطط لإضافة جديدة

خاصة بـ"الإستوري".. إنستجرام يخطط لإضافة جديدة

ماكرون وميركل يؤيدان تعزيز مكافحة الإرهاب في أفريقيا

ماكرون وميركل يؤيدان تعزيز مكافحة الإرهاب في أفريقيا

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إصابة 12 شخصا في حادث أتوبيس على طريق إسماعيلية الصحراوي

إصابة 12 شخصا في حادث أتوبيس على طريق إسماعيلية الصحراوي

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