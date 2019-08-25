كشفت وسائل إعلام أمريكية أن البيت الأبيض، كان مصدوما بعد وصول وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى مدينة بياريتس التي تحتضن قمة مجموعة السبع، ونقل موقع "إن بي سي نيوز" الأمريكي عن ثلاثة مسئولين حكوميين أمريكيين تأكيدهم أن إدارة ترامب "غاضبة" من الحكومة الفرنسية، التي لم تبلغ ترامب بزيارة ظريف في وقت سابق، إلا أنهم رفضوا الكشف عن وجهة نظر ترامب الشخصية تجاه زيارة وزير الخارجية، وكان ترامب رد على أسئلة الصحفيين بشأن زيارة ظريف "المفاجئة" بالقول: "ليس لدي أي تعليق".

وكان ظريف وصل، اليوم ، إلى مدينة بياريتس الفرنسية، التي تستضيف أعمال قمة مجموعة السبع"، حيث يلتقي نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، لمناقشة حلحلة التوتر مع واشنطن.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تغريدة نشرها، اليوم، على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، إن ظريف وصل إلى بياريتس بدعوة من لودريان، "لمناقشة المبادرات الأخيرة للرئيسين الفرنسي والإيراني"، إيمانويل ماكرون وحسن روحاني، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.