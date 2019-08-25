قتل فتى أفغاني يبلغ 15 عاما أحد مواطنيه طعنا بسكين وجرح اثنين آخرين في مخيّم موريا للمهاجرين في جزيرة ليسبوس، حسبما أوردت الأحد "وكالة أنباء أثينا" الرسمية.

ووقعت حادثة الطعن، أمس السبت في مركز للقاصرين غير المصحوبين حين هاجم الفتى مجموعة من الشبان الأفغان بسكين، لأسباب لم تعرف بعد.

وفي المخيم نحو 600 قاصر علما أنه مصمم لاستيعاب 160 شخصا، بحسب الوكالة.

ويمضي حاليا آلاف المهاجرين واللاجئين أشهرا في موريا وغيره من المخيمات المكتظة في الجزيرة بانتظار البت في ملفاتهم.

وقال مسؤولون يونانيون إن التأخير مردّه جزئيا الكم الهائل من طلبات الهجرة واللجوء التي يقدّمها مهاجرون لأسباب اقتصادية ممن لا يستوفون شروط اللجوء، فيما حذرت منظّمات حقوقية بأن طول فترة الانتظار تلحق ضررا بالمهاجرين الذين يعانون جراء مواجهتهم خطر الموت خلال توجّههم إلى اليونان وضبابية المستقبل الذي ينتظرهم من وضع نفسي دقيق.

وأعلنت الحكومة اليونانية الجديدة أنها تنوي تسريع البت في طلبات اللجوء وإعادة من ترفض طلباتهم إلى تركيا.

من جانبها، دعت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأحد السلطات اليونانية لنقل المهاجرين الشبان بشكل عاجل إلى أماكن أكثر أمانا بعد ان قتل فتى أفغانيا (15 عاما) طعنا أفغانيا آخر وأصاب اثنين آخرين بجروح في مخيم موريا للاجئين في جزيرة ليسبوس.

وقال ممثل المفوضية العليا للاجئين فيليب لوكلير في بيان "على الحكومة اليونانية أن تتخذ تدابير عاجلة من أجل نقل هؤلاء القاصيرن لأماكن آمنة".