كشف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حقيقة فرض رسوم على الشواطئ بمختلف القرى السياحية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، قائلا إن الشواطئ والأنهار والحدائق العامة ملكية عامة للدولة، وغير مملوكة للقرى السياحية، وتعد احدى الموارد المالية للوحدات المحلية التي يجب استغلالها بالشكل الأمثل من الناحية الحضارية والبيئية والسياحية والمالية.

وأضاف "السجيني"، أنه عندما تستخدم جهة ما هذه الشواطئ يجب عليها أن تستغلها حق الاستغلال، لافتا إلى أن الأصل في استغلال شواطئ البحار للقرى السياحية والفنادق والمطاعم الخاصة هو حق انتفاع بمقابل، ويجدد سنويًا بحسب العقد أو تصريح الاستغلال الصادر، موضحًا أن تحصيل الرسوم على الشواطئ ليس أمرا جديدا.

وتساءل رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، قائلا: "لا أعرف لماذا أُثير هذا الأمر مؤخرا؟"، متوقعًا أن يكون السبب هو تلقي احدى القرى طلبات سداد الرسوم فأرادت التهرب وإثارة الرأي العام بنشره على السوشيال ميديا، مؤكدا أن الرسوم حق أصيل للدولة.

وأوضح أنه يمكن لمُلاك القرى حُسن إدارتهم لقراهم بعدم تحميل المنتفعين أي أعباء مالية، موضحًا أن تلك الرسوم تسدد سنويا أو كل 3 سنوات حسب تعاقد القرية مع المحافظة.