أعرب الفنان ماجد المصري عن سعادته ببدء عرض مسلسله الجديد "بحر" على قناة الحياة مطلع سبتمبر المقبل بعد الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج خلال الفترة الماضية.

وقال ماجد المصري، لوكالة أنباء "الشرق الأوسط"، إنه يتمنى أن ينال العمل رضا الجمهور خاصة خلال عرضه خارج السباق الرمضاني، موضحا أن المسلسل به أحداث مشوقة لتناوله قضايا اجتماعية مهمة داخل المجتمع المصري.

وتدور أحداث المسلسل في سياق قوي، حول شخصية صعيدي يعمل بمهنة بسيطة يتعرض للعديد من الضغوطات في الحياة من خلال الصراع مع أبطال العمل في إطار درامي تدور أحداثه في 60 حلقة.

و"بحر" بطولة الفنان ماجد المصري ومحمد دياب وثراء جبيل وميرنا نورالدين، وعبدالرحمن أبو زهرة، وحنان سليمان وسلوى عثمان وأشرف زكي ونورهان عرفة.

وكانت آخر أعمال ماجد المصري مسلسل "زلزال" الذي عرض في الماراثون الرمضاني الماضي وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته كل من محمد رمضان، نسرين أمين وحلا شيحة، ومن إخراج إبراهيم فخر.