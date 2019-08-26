مسعفان يسلمان 163 ألف جنيه وعملات أجنبية بعد رفع مصابين بالعلمين

بعد حادث بالعلمين.. مسعفان بمطروح يسلمان ١٦٣ ألف جنيه وعملات أجنبيه لأمن المستشفى

سلم مسعفان بمطروح أمانات تقدر بحوالى 163 ألف جنيه وعملات أجنبية، وأغراض شخصية متنوعه لأمن مستشفى العلمين عقب نقلهما مصابين في حادث على طريق "العلمين - وادي النطرون".

وقال الدكتور محمد ظريف، مدير مستشفى العلمين النموذجي، إن المسعفين إسلام الرفاعي ومحمد طه، طاقم السياره كود 2658 إسعاف مطروح، سلما أمانات لمصابين بحادث على طريق العلمين وادي النطرون عبارة عن مبالغ مالية مصرية وعملة أجنبية وهواتف محمولة لمسئول أمن مستشفى العلمين.

وقال لـ"الوطن"، إن المسسعفين عقب رفع المصابين عثرا على مبالغ مالية والعديد من الأغراض وحافظوا على الأمانة إلى أن دخل المصابين المستشفى لتلقي العلاج ليسلموها بشكل رسمي بموجب محضر استلام لمدير أمن المستشفى.