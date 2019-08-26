قال الدكتور طارق سعدة، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، إن مجلس النقابة سيعقد اجتماعا طارئا في الخامسة من مساء غد الإثنين "لوضع خطة عاجلة للقضاء على الفوضى الإعلامية ومخاطبة جميع القنوات بإنذارات شديدة اللهجة والإسراع بتوفيق أوضاع العاملين بها مع نقابة الإعلاميين" بحسب تعبيره.

وأضاف سعدة، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن المؤسسات الإعلامية مرغمة بنص القانون على توفيق أوضاع العاملين بها بخصوص ضرورة قيدهم في جداول لأن القيد إجباري وليس اختياريا، طبقا لنص المادتين رقمي 2 و19 من قانون نقابة الإعلاميين التي تحظر وتجرم ممارسة النشاط الإعلامي دون الحصول على العضوية أو تصريح لممارسة المهنة.

وتابع قائلا: "سنعيد ترتيب المشهد الإعلامي بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وكل الجهات والمؤسسات الإعلامية".