لقى رجل في الخمسين من عمره مصرعه، الأحد، بطعنات متعددة في رأسه على يد مجهولين، داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة عمر بن الخطاب في حي الزهور ببورسعيد.

لقىى اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد إخطار من شرطة النجدة يفيد بوصول عماد عبد الحليم رمضان، 50 سنة جثة هامدة إلى مستشفى السلام بورسعيد بواسطة الشرطة وسيارة الإسعاف، حيث تبين من الكشف الظاهري أن المتوفي تلقى طعنات في فروة الرأس بسلاح أبيض وتم نقله إلى مشرحة المستشفى.

وأمر مدير الأمن بالتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي تستكمل التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة ولحين التصريح بالدفن.