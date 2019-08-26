آخرهم 23 سيدة.. سلسلة اعتقالات في تركيا لمعارضي إقالة العُمد المنتخبين

في استمرار لسياسات نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القمعية، اعتقلت قوات الشرطة التركية 23 سيدة بعد اعتدائها على تظاهرة نظمتها حركة "النساء أقوياء معا"، احتجاجًا على تعيين وصاة على عدد من البلديات داخل البلاد.

وعين الرئيس التركي وصاة مقربين له على بلديات دياربكر وماردين وفان التابعين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، بدلاً من العمد المنتخبين، وهي القرارات التي أثارت موجة من الاحتجاجات في البلاد، واجهها النظام بالقمع، حيث اعتقلت قوات الشرطة 26 محاميًا منذ أيام قليلة.

وذكرت صحيفة "زمان" التركية المعارضة، أن منطقة بشكتاش في إسطنبول شهدت آخر الوقفات الاحتجاجية التي انتشرت في أرجاء تركيا احتجاجا على تعيين الوصاة، غير أن قوات الشرطة قامت باعتقال 23 سيدة أثناء محاولتها فض التظاهرة.

واعتدت قوات الشرطة التركية على المظاهرة التي نظمتها حركة "النساء أقوياء معا" بمنطقة بشكتاش في إسطنبول احتجاجا على إقالة رؤساء بلديات فان ودياربكر وماردين وتعيين وصاة بدلا منهم.

واستخدمت الشرطة، وفقًا للجريدة، القوة المفرطة لفض التظاهرة مما أسفر عن اعتقال وضرب 23 سيدة، من بينهن مراسلة موقع "أوزجور جالاجاك" تيلان أوزجور أوزتاش، ومراسلة موقع "كارشي محلة" شريبان ألكيش.

واعتقلت قوات الشرطة التركية 6 من الصحافيين، الأربعاء الماضي، أثناء تغطيتهم للتظاهرات التي تشهدها ولايتا ماردين وديار بكر، وفقاً لما نشره موقع "أكتيف هابر"، بالإضافة إلى 418 كرديا، بينهم الرؤساء الثلاثة المنتخبين، متهمة إياهم بـ"دعم الإرهاب".