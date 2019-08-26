نفى المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري، ما تردد عن وجود ركود في السوق العقاري الفاخر.

وأكد شكري، خلال لقائه مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "CBC"، أن المطورين عملوا في مجال الإسكان الفاخر لفترة طويلة جدا وبتركيز كبير حتى وصل السوق العقاري الفاخر لمرحلة التوازن: "لا هو مطلوب بكثافة ولا انتهى الاحتياج منه بالمطلق".

وأوضح شكري أن المطورين العقاريين يفكرون في تغيير فئة العميل التي يعملون عليها للعميل فوق المتوسط لافتا إلى أن الشريحة الكبيرة من المواطنين والتي لم يتقدم إليها أحد بمشاريع مناسبة ضاربًا المثل بالوحدات التي تناسبهم والتي يصل سعرها لمليون جنيه بالتقسيط على 7 سنوات أو 20 سنة تقسيط بواسطة التمويل العقاري.

وأشار شكري أن هناك فجوة كبيرة في وحدات إسكان الطبقة فوق المتوسطة والتي تأثرت تأثرا كبيرا بعد الإصلاح الاقتصادي لافتًا أنها تصل لـ70% من المجتمع المصري مؤكدًا أن الدولة تميزت في ملف الإسكان الاجتماعي وتعطي الوحدة كاملة التشطيب للمواطن محدود الدخل بـ250 ألف جنيه وبالتقسيط على 20 عاما.