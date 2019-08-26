أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن مصر تأخرت في مسألة تصدير العقار وبيعه للأجانب، مشيرًا إلى أن الحكومة مهتمة بتصدير العقارات.

وقال شكري خلال لقائه مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "CBC"، أن تصدير العقار هو بيع العقارات للأجانب مقابل الحصول على إقامة لفترة معينة، مشيرًا إلى أن 99% من مبيعات العقارات في مصر تكون للمصريين وبالعملة المحلية.

وأشار شكري، إلى أن تصدير العقارات يضمن دخول عملة صعبة للبلاد، مشددًا على أهمية تصدير العقارات في مصر خاصة أن بعض الدول العربية وصلت فيها نسبة تصدير العقارات لـ25%.

وأوضح شكري أنه تم اتخاذ بعض الخطوات في سبيل تصدير العقارات منها إقرار قانون إقامة الأجانب والذي أقر بمنح الأجنبي إقامة لمدة 5 سنوات حال شراءه عقار بمبلغ 400 ألف دولار وحصوله على إقامة لمدة عام واحد حال شراءه عقار بـ100 ألف دولار.

وأشار شكري، إلى أن الدولة أصبحت تقيم أجنحة مصرية في كافة المعارض العقارية خارج مصر من اجل دعم تصدير العقار إضافة إلى شراء بعض الشركات الأجنبية للعقارات بشكل "جملة" ثم إعادة بيعها للمصريين بعد تحقيق هامش ربح، مضيفًا أن الربح من بيع العقارات في مصر أكثر بـ3 أضعاف من بيع العقارات في أوروبا.