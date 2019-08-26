أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، تداول 265 شاحنة بضائع و385 سيارة، ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال 3 سفن وهي "القاهرة، الحرية 2، بوسيدون إكسبريس"، وعلى متنها 57 شاحنة و34 سيارة.

بينما تغادر السفينتين "القاهرة وأمانة" وعلى متنهما 26 شاحنة و81 سيارة، فيما استقبل الميناء أمس العبارة "أمانة" وعلى متنها 12 شاحنة و8 سيارة، وغادرت 3 سفن وهي: "القاهرة، الحرية، بوسيدون إكسبريس" وعلى متنها 117 شاحنة و78 سيارة.

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة "سينا" وعلى متنها 22 شاحنة و3 سيارات، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة "سينا" وعلى متنها 3 سيارات، وغادرت السفينتين "آيلة، وسينا" وعلى متنهما 31 شاحنة و34 سيارة، بينما غادر ميناء الغردقة العبارة "الرياض" وعلى متنها 117 سيارة.