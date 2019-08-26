بلاغ للنائب العام ضد هاني شاكر بسبب حفل رمضان: هل الأسطورة فوق القانون؟

تقدم المحامي أيمن محفوظ، بلاغًا للنائب العام ضد الفنان هاني شاكر، بسبب إقامة الفنان محمد رمضان حفلًا غنائيًا رغم أن نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارًا حذرت فيه جميع الهيئات المصرح لها بإقامة حفلات بمنع التعامل مع كل مطربي المهرجانات.

"الموسيقين" أصدرت قرارا بمنع حفلات المهرجانات.. لكنه لا ينفذ إلا على الضعفاء

وأضاف البلاغ، الذي حمل رقم لسنة 2019 عرائض النائب العام: "ولكن لأن رمضان فوق كل قانون وتنهار أمامه كل القرارت والتي لا تنفذ إلا على الضعفاء من صغار مطربي المهرجانات، أما الفنان الأسطورة فلا توقفه قرارت أو قوانين، رغم أن قرار النقابة بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات جاء وفق سند من القانون رقم 35 لسنة 1978، وعليه يعاقب بالحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين كل من زاول عملًا من الأعمال الموسيقية ولم يكن من المقيدين بجداول النقابة أو كان ممنوعاً من مزاولة المهنة ما لم يكن حاصلاً على تصريح بذلك.

رمضان يغني مهرجانات بطعم الأطلال.. ومشاهد العري والتحرش بحفله كانت ظاهرة للجميع

واستكمل البلاغ "رمضان كأنه يغني مهرجانات بطعم الأطلال، وكأنه مميز عن جميع مطربي المهرجانات، وهذا ما يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه دستوريا".

وأكد البلاغ، أن مشاهد التحرش ودفع الجمهور والاعتداء عليه كانت ظاهرة للعيان بحفل رمضان، مبينًا أنه طبقا لنص المادة 40 من القانون رقم 35 لسنة 1978 فإن المختصم قانونا عن نقابة الموسيقين هو نقيبها المشكو في حقه.

وطالب البلاغ، بالتحقيق الموسع نحو ما أخل به نقيب الموسيقين من التصريح لـ رمضان بغناء المهرجانات رغم منع آخرين من غناء الأغاني نفسها، والتحقيق فيما حدث من تجاوزات من العري والتحرش والاعتداء على الجمهور بحفل محمد رمضان".