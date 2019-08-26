تفقد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، سير العمل بعدد من وحدات "شارع مصر"، الذي نفذته المحافظة على كورنيش النيل بمدخل دماريس بمدينة المنيا.

التقى المحافظ، خلال جولته التي رافقه فيها أحمد جبريل السكرتير العام المساعد ومحمد السيد رئيس المدينة، بعدد من أصحاب المحلات حيث اطمئن على الحالة العامة بالمكان، ووجه بتلافي أي معوقات قد تواجههم بأسرع وقت ضماناً لاستمرار نجاح المشروع، متمنياً أن تكون مشروعاتهم نقطة انطلاق لتحقيق أحلامهم.

كما تفقد الأماكن المخصصة للمواطنين على كورنيش النيل، حيث استمع المحافظ إلى آراء المواطنين وانطباعهم عن بداية العمل بالمشروع وأماكن الانتظار، وأعرب عدد من المواطنين عن رضاهم عن الشكل الجمالي والحضاري للمنطقة ومدى تميز المشروعات القائمة بالفعل من حيث الجودة والنظافة.

وقال محمد سيد، رئيس مدينة المنيا، إنه تم تسليم 74 وحدة بالمشروع منها، 44 محلا و30 عربة، وجاري حالياً التجهيز لتسليم 30 محلا آخر للشباب ممن تطابقت عليهم شروط ومعايير التقديم، مؤكداً أن المشروع هو نقطة بداية لإقامة أنشطه متنوعة تفتح أبواباً من الرزق للشباب وإقامة المزيد من فرص العمل لأبناء المدينة.

ويهدف المشروع إلى دعم شباب الخريجين وتقديم يد العون لهم وتسخير الإمكانيات اللازمة لتمكينهم من تنفيذ وإقامة مشروعاتهم الصغيرة، برؤية حضارية جديدة تتم بشكل منظم ومنضبط، مما يتيح توفير فرص عمل للشباب داخل إطار قانوني.