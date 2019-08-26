شنت الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا حملة تموينية مكبرة، بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين على 22 مخبزًا بـ7 قرى تابعة للمركز وهي: نواى، اتقا، عزبة رستم، عزبة عبدالواحد، أبوقلتة، بني خالد، إبشادات، تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، لمراقبة الحالة التموينية بالمركز وتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والبدالين التموينيين، والتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين المنظمة لذلك.

وقال اللواء وجدي زقزوق رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن تحرير عدد من المخالفات منها 35 مخالفة متنوعة بين نقص وزن، عدم مطابقة موصفات، نظافة وبيئة وأمن صناعي.

وأضاف رئيس المركز أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا إلي أن حملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية، لضبط الأسواق ومراقبة السلع وإزالة كافة أشكال التعديات، للارتقاء بالمجتمع ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.