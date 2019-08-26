"اقتصادية الوفد": السيسي عبر عن تطلعات الشعوب الأفريقية في قمة السبع

أشاد الدكتور خالد قنديل رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الوفد، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي ألقاها خلال مشاركته في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، التي تستضيفها فرنسا، مشيرا إلى أن الرئيس تحدث بصوت أفريقيا وعبرت كلمته عن تطلعات الشعوب الأفريقية؛ لتحقيق الأمن والسلام والتنمية المستدامة، وإرساء مبادئ الشراكة العادلة والمتواصلة بين دول العالم.

وأضاف قنديل، في تصريحات له، أن لكلمة الرئيس أهمية كبيرة واستمع لها الجميع باهتمام بالغ، مشيرا إلى أن الرئيس بعث برسائل واضحة باللغة التي يفهمها المجتمع الدولي، لأن الكلمة جرى صياغتها بعناية كبيرة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه رسائل قوية لدول بعينها في القمة حتى تكف أيديها عن ليبيا، معلنا موقف مصر الرافض لتقسيم ليبيا، مؤكدا أهمية العمل لحل مشكلات القارة السمراء بجدية، بدلًا من استعراضها ومناقشتها فقط.

وتابع قنديل بأنه ليس من المعتاد عند انعقاد قمة السبعة الصناعية الكبرى، أن تدعو بشكل برتوكولي ومنتظم، رئيس الاتحاد الأفريقي، لذا فتوجيه الدعوة للرئيس عبدالفتاح السيسي لا تخلو من تقدير الرئيس مانويل ماكرون لدور مصر في عدد من القضايا، على رأسها نجاح تجربة التحول الاقتصادي في مصر ومواجهة الإرهاب.

ونوه بأنه لا توجد زيارة يقوم به الرئيس السيسي إلا وكان لها أثر إيجابي كبير، ويكون الأصل فيها فائدة اقتصادية تعود على مصر، مؤكدًا أن مباحثات الرئيس الثنائية مع بعض زعماء الدول الصناعية الكبري، ستعود باستثمارات في مصر والقارة الأفريقية.