ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى جديد هو الأعلى في أكثر من 6 سنوات، اليوم، مع تضرر الأسهم العالمية جراء أحدث جولة من تبادل فرض الرسوم بين الولايات المتحدة والصين في حربهما التجارية المستمرة منذ عام، والتي عززت الطلب على الأصول الآمنة.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 1541.30 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس أعلى مستوى له منذ أبريل 2013 عند 1554.56 دولار للأوقية.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.9% إلى 1551.80 دولار للأوقية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم الجمعة الماضية، عن فرض رسوم إضافية نسبتها 5% على سلع صينية مستهدفة بقيمة 550 مليار دولار، وذلك بعد ساعات من إعلان بكين عن فرض رسوم انتقامية على منتجات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.

وهبطت أسواق الأسهم تأثرا بذلك، إذ نزلت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة ثم تبعتها الأسهم الآسيوية يوم الاثنين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1.2% في المعاملات الفورية إلى 17.60 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.8% إلى 860 دولارا.