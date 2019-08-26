على هامش زيارة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى اليابان للمشاركة في فعاليات مؤتمر (الحوار الإفريقي الياباني)، بناء على دعوة من السيد/ ماساهيكو شيباياما وزير التعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا الياباني، وفي إطار تعزيز العلاقات العلمية والتعليمية بين مصر واليابان وتطوير مبادرة الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم.

استقبل الوزير 30 طالبًا مصريًا من طلاب البرنامج الصيفي، ممن تم ترشيحهم للتدريب في جامعة هيروشيما اليابانية لتلقى عدد من البرامج التدريبية المختلفة، والذين تم اختيارهم من بين مئات الطلاب الذين تقدموا للحصول على المنح التدريبية التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وذلك لمدة شهر في مختلف التخصصات العلمية والمهنية في اليابان.

حضر اللقاء كلا من السفير أيمن كامل، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليابان، ود. هاني الشيمي المستشار الثقافي ومدير البعثة التعليمية المصرية في طوكيو و د. هانم أحمد الملحق الثقافي في طوكيو.

جدير بالذكر أن هذا البرنامج يعد جزء من مبادرة الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم، حيث يتم توزيع الطلاب الذين تم اختيارهم على مختلف التخصصات العلمية مثل الطب والهندسة والعلوم، والطفولة المبكرة ، واللغة اليابانية، وينتمون لجامعات مصرية متعددة مثل جامعات القاهرة، وعين شمس، وأسوان، وجامعة الأزهر.