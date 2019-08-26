قال الدكتور أحمد أبو دومة عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن قرار وزارة الصحة بشطب صيدليات العزبي ورشدي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، يأتي تنفيذا لحكم قضائي بشطبهما لاتهامهما باستعارة أسماء عدد من الصيادلة؛ لافتتاح أكثر من صيدليتين بالمخالفة لقانون مزاولة المهنة الصيدلية.

وأضاف أبو دومة، لـ"الوطن"، أن هذا القرار لا يحمل مفاجأة من نوعها فالقرار جاء بعد إحالة الزملاء الصيادلة المذكورين إلى لجان التحقيق في نقابتهم الفرعية أعقبها التحويل إلى لجنة التأديب بالنقابة العامة، ثم صدر القرار التأديبي بالشطب، ولم يرتض الصيادلة هذا القرار فاستخدموا حقهم الذي كفله لهم القانون بالذهاب إلى محكمة الاستئناف لكن المحكمة رأت أن قرار لجنة التأديب بالنقابة العامة كان صائبا وأيدت هذا القرار، ومن ثم أخطرت وزارة الصحة بمنطوق هذه الأحكام باعتبارها جهة تنفيذ الحكم.

وأرسلت وزارة الصحة إخطارا لنقيب صيادلة القاهرة بقرار شطب حاتم رشدي وأحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وفيما يلي صورة الإخطار: