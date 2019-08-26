تربعت السيارة السيدان العائلية "نيسان صني" على قمة مبيعات فئاتها منذ بداية 2019 وحتى نهاية شهر يوليو، حيث وصلت إلى أكثر من 37% من مبيعات السيارات السيدان حتي نهاية شهر يونيو حسب تقرير "الأميك" مجلس معلومات سوق السيارات، فتم بيع أكثر من 55.000 وحدة منذ بداية إنتاج الشكل الجديد في عام 2015 حتى الآن.

تتمتع سيارة "نيسان صني" بالعديد من المميزات مثل الرحابة والراحة، بالإضافة لسعرها التنافسي وهي السيارة السيدان العائلية المفضلة لدى قطاع الكثير من العملاء في مصر، و تم تجهيزها بعدد من التقنيات المتطورة مثل تقنية المفتاح الذكي وزر التشغيل، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وميزات السلامة كمانع الانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وفرامل الطوارئ المساعدة Brake Assist.

وتعمل "نيسان صني" بمحرك ذات 4 إسطوانات، بسعة 1498 cc، يقوم بتوليد 108 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، و134 من عزم الدوران عند 4000 لفة في الدقيقة، مما جعلها أكثر السيارت مبيعا في فئتها.

وتأتي السيارة بجنوط 15 بوصة، فيما يبلغ ارتفاع السيارة عن الأرض حوالي 1.645 متر، وتتميز السيارة بصندوق خلفي سعة 490 لترا، وناقل حركة من 4 سرعات، و16 صبابا، وخزان وقود بسعة 41 لترا، و تستهلك السيارة 6.9 لتر من الوقود كل 100 كم/ساعة، كما أنها تتحرك من حالة الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 15.5 ثانية.